Talportal steht wieder am Wendischen Berg in Zeitz

Zeitz/MZ - Am Freitagvormittag ist das circa 180 Kilogramm schwere Portal der Drahtseilbahn nach fünfjähriger Planung aufgestellt worden. Es ist ein Nachbau des originalen Portals der Bahn, die von 1877 bis 1959 den Wendischen Berg in Zeitz hinauf- und hinunterfuhr. Deshalb steht das Portal auch am Fuße des Wendischen Berges an der ehemaligen Talstation. Aufgestellt wurde es von der Zeitzer Firma Burggraf. Die Finanzierung gelang dank einer Förderung aus dem Verfügungsfonds Stadtmitte.

