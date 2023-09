Die traditionelle Wolfsohnehrung findet am 12. Januar kommenden Jahres statt. Zeitzer können bis 31. Oktober Vorschläge unterbreiten, wer ausgezeichnet werden soll.

Zeitz/MZ/ank - Am 12. Januar werden in Zeitz traditionell junge Kulturschaffende aus der Region geehrt. Das geschieht mit der Verleihung der Preise aus der Arthur-Wolfsohn-Stiftung. Das wird auch im kommenden Jahr so sein.

Vorab haben interessierte Bürger, Vereine, Schulen oder andere Institutionen aus Zeitz und Umgebung die Möglichkeit, Vorschläge zu unterbreiten, wer geehrt werden soll. Die Vorschläge können noch bis Dienstag, 31. Oktober, bei der Stadtverwaltung eingereicht werden, heißt es in einer Mitteilung aus dem Zeitzer Rathaus. Wer vorgeschlagen wird, muss jedoch verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Sie sind im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren gleich geblieben.

Kandidaten für die Wolfsohnehrung müssen in den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Literatur oder bildende Kunst tätig sein. Die vorgeschlagenen Jugendlichen müssen in Zeitz oder zumindest im Bereich des ehemaligen Kreises Zeitz zu Hause sein. Sie dürfen nach den Teilnahmebedingungen nicht jünger als 13 und nicht älter als 25 Jahre sein. Bei Gruppen muss mindestens die Hälfte der Jugendlichen diese Voraussetzungen erfüllen. Es wird darum gebeten, die Vorschläge schriftlich mit Begründung einzureichen.

Eine Dokumentation in Form von Bild-, Ton- oder Textdokumenten sollte zudem mit abgegeben werden. Wichtig sind laut Stadt die Anschrift und das Geburtsdatum des beziehungsweise der Jugendlichen. „Der Stiftungsbeirat und das Preisgericht werden über die Vorschläge beraten und entscheiden“, teilt Stadtsprecher Lars Werner mit.

Hintergrund der jährlichen Ehrung: Im Jahr 1997 hat Herta Wolfsohn aus Zeitz zum Gedenken an ihren Schwiegervater Arthur Wolfsohn, der Unternehmer jüdischer Abstammung war und 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde, die gleichnamige Stiftung gegründet. Zweck der Institution ist die Förderung Zeitzer Jugendlicher.

Der öffentliche Festakt zur Ehrung der jungen Talente findet im Theater Zeitz im Capitol statt. Vorschläge können gesandt werden an die Stadt Zeitz, Fachbereich Soziales Zeitz, Altmarkt 1, 06712 Zeitz oder per E-Mail an: [email protected]; oder: [email protected]; Antworten auf Fragen gibt es auch über die Telefonnummer 03441/8 32 88