Täglich ein neues Theaterstück in den Zeitzer Klinkerhallen

Zeitz/MZ - „Ich war noch nie im Theater“ , sagt der vierjährige Max und betritt neugierig die Zeitzer Klinkerhallen. Drei Mädchen des Kindertheaters Karambambini spielten für zirka 60 Knirpse aus verschiedenen Kindergärten das Stück „Der verschwundene Zauberstab“. Zauberer Florian nahm sie dabei mit auf eine Suche nach Regen statt Sonne, nach einer Brille und einem Hund. Am Ende steht die Botschaft: Die Suche klappt auch ohne Magie, dafür aber mit der Hilfe von Freunden. Es ist ein Stück mit viel Musik von Kantorin Johanna Schulze und großer Spielfreude von drei jungen Mädchen.

„Ich liebe das Theater und spiele schon seit ich fünf Jahre alt bin“, sagt die elfjährige Hauptdarstellerin Helene Trebs. Auch Marta Stolper und Kim Sparte sind seit Jahren dabei. Doch in Zeiten von Corona mussten alle drei zu Hause ihre Rolle lernen, erst jetzt können sie nach und nach wieder gemeinsam auf die Bühne. „Ich freue mich, dass wir endlich wieder vor Publikum spielen“, sagt Kim. Am Donnerstag in den Klinkerhallen durften sie ihr Stück gleich zweimal aufführen. Als nächstes beginnen für die Mädchen die Proben für das neue Weihnachtsmärchen.

Eine Woche lang wurde jeden Tag Theater für Kitas und Schulen gespielt. Vom Märchen bis Puppenspiel und Musical reichte die Palette. Vom Hof in der Moritzburg musste man in die Klinkerhallen ausweichen. Am Freitag, 10 Uhr, heißt es „Hausmeister Nickel spielt Theater“, dann mit Rotraud Denecke und Thomas Volk.