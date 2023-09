Der Hollsteitzer Künstler Roland Lindner hat am Samstag seine Werkstatt für zahlreiche kunstinteressierte Besucher geöffnet. Was die sich beim Tag des offenen Ateliers anschauen konnten.

Was Besucher in der Region Zeitz zwischen Holz und Metall entdecken konnten

Roland Lindner im Gespräch mit interessierten Besuchern beim Tag der offenen Ateliers in seiner Werkstatt.

Hollsteitz/MZ - Gerade eine gute Stunde hat Roland Lindner am Samstag sein Atelier geöffnet, da wird es auch schon eng in der kleinen Werkstatt in Hollsteitz. Zwischen fertigen und unfertigen Kunstwerken sowie verschiedenen Materialien, die noch auf Bearbeitung warten, drängen sich Neugierige und gucken und staunen.