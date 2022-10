Süßes Stadtfest: Zeichen stehen in Zeitz auf Start

Am Abend beginnt die Party auf dem Altmarkt. Einige Regeln müssen auch die Besucher beachten. Was man als Gast wissen sollte.

Zeitz/MZ - Dieser Freitag heißt: Start in das Zuckerfest-Wochenende. Und große Ereignisse werfen auch große Schatten voraus. Groß ist das Riesenrad allerdings, das, schon weithin sichtbar, auf dem Zeitzer Altmarkt steht. Einige Passanten rätselten schon, wie weit sie denn von ganz oben schauen können. „Das wird sicher für viele Zuckerfest-Gäste schon der Höhepunkt“, meinte Dani Kluge, „wann hat man so was in Zeitz?!“