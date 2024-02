Kommunalwahlen im Burgenlandkreis Superwahltag am 9. Juni: Wer möchte Wahlhelfer werden?

In den Städten und Gemeinden der Region Zeitz stehen am 9. Juni Wahlen an. Was gewählt wird. Wie viele Sitze es in den Gemeinderäten zu besetzen gilt und wo man sich melden kann, wenn man Wahlhelfer werden will.