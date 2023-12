Gutenborner Tischler sei wohl an dieser Funktion interessiert, meint Bürgermeister.

Gemeinderatssitzung in Heuckewalde

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heuckewalde/MZ. - In einer Sitzung des Rates der Gemeinde Gutenborn im Sportlerheim in Heuckewalde kam das Thema Baumbeauftragter auf. Matthias Rauh (Bürgervereinigung) hatte gefragt, ob die Gemeinde mittlerweile schon einen solchen bestellt habe. Hintergrund dazu dürfte die Baumschutzsatzung sein, die sich die Gemeinde im vergangenen Jahr gegeben hatte. Im Rahmen der damaligen Diskussion kam auch die Position eines Baumschutzbeauftragten auf. „Noch haben wir keinen. Zurzeit, so erklärte Bürgermeister Karsten Beyer (CDU), werde bei entsprechenden Angelegenheiten ein Unternehmen vom Kloster Posa aus Zeitz beauftragt.