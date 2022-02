Sturm Ylenia verschont Zeitz und den Burgenlandkreis

Zeitz/MZ - Die großen Schäden durch den Sturm Ylenia sind bis zum frühen Vormittag des 17. Februar im Burgenlandkreis ausgeblieben. Die Kreisleitstelle des Burgenlandkreises in Naumburg vermeldete erst einmal nur einige Einsätze der Feuerwehr und das konkret in Osterfeld, in der Finne und in der Region Unstruttal. „Es ebbt aber langsam ab“, so die Information.

„Es blieb ruhig und es gibt keine nennenswerten Schäden“, so die Bilanz des Hohenmölsener Bürgermeisters Andy Haugk. Es seien lediglich einige Verkehrszeichen, die wieder zurechtgerückt werden müssen. Aktuell würden der Stadtpark und die städtischen Einrichtungen kontrolliert.

In Lützen blieb es auch ruhig. „Bislang kein einziger Einsatz in der Stadt“, ist so vom Zorbauer Ortswehrleiter Torsten Schubert von zu erfahren. In Weißenfels und Teuchern verhielt es sich ähnlich. In Teuchern wedelte es einige Äste auf die Straßen, die von Mitarbeitern des Bauhofes entfernt wurden. Das teilt der Stadtwehrleiter Kai Virchow mit.

Trotzdem wird weiterhin zur Vorsicht geraten. „Noch betrifft die anderen, aber vielleicht sind wir morgen dran“, sagt Weißenfels stellvertretender Ortswehrleiter Steve Homberg. Er appelliert daher an die Menschen, Gegenstände auf den Grundstücken, den Balkonen und Terrassen unbedingt zu entfernen, oder zu sichern. Denn schon kündigt sich der nächste Sturm an.