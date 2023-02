Zeitz/MZ - Lebhafter westlicher Wind mit Sturmböen um 65 bis 70 Kilometer pro Stunde: So sah das Wetter am Samstag in Zeitz aus. Der Sturm sorgte allerdings nicht nur für umgeworfene Aufsteller, fliegende gelbe Säcke und weggewehte Regenschirme, sondern auch für einen Feuerwehreinsatz in Zeitz.

Gegen 15.20 Uhr wurde die Ortswehr Zeitz alarmiert und rückte in die Kuhndorfer Straße aus. Dort war, ganz in der Nähe des Sportplatzes ein Baum abgeknickt und hing in einer Stromleitung.

Zum Einsatz kam die Ortswehr Zeitz gegen 15.30 Uhr in der Kuhn dorfer Straße.Ein Baum hing in der Stromleitung und musste entfernt werden. Foto: Ffw Zeitz

Das Drehleiterfahrzeug kam zum Einsatz und die Feuerwehrleute sorgten routiniert dafür, dass kein größerer Schaden entstand. Weitere Einsatzmeldungen in der Region Zeitz lagen am Nachmittag noch nicht vor.