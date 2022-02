Sturm in Zeitz: Straße dicht

Der Thomas-Müntzer-Platz vor der ehemaligen Paul-Wegmann-Schule in Zeitz ist am Mittwoch im Auftrag der Stadtverwaltung vorsorglich gesperrt worden. Betroffen ist sowohl die Fahrbahn als auch jener Fußweg, der direkt am Gebäude entlangführt. Die Sperrung erfolgte aus Sicherheitsgründen aufgrund des vorhergesagten Sturmes. Es bestehe die Sorge, dass Teile des maroden Gebäudes dem Sturm nicht standhalten und herabstürzen. Bereits am Mittwoch fegten heftige Böen durch Zeitz, die zum Beispiel in der Innenstadt Werbeschilder umwarfen. Der Wetterdienst hatte für Donnerstagmorgen Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometern pro Stunde angekündigt. Wie Ralf Steinbach, Verwalter des Michaelisfriedhofs, am Mittwoch sagte, liege es im Bereich des Möglichen, dass kurzfristig entschieden wird, den Friedhof für Besucher zu sperren. Das stürmische Wetter soll mehrere Tage anhalten. Die Feuerwehr ist in besonderer Bereitschaft.