Stromversorgung: Stadtwerke Zeitz reagieren auf Pleite von Energiediscounter

Böses Erwachen für 240 Stromio-Kunden in Zeitz: Der Energiediscounter beliefert seine Kunden nicht mehr.

Zeitz/MZ - Zahlreiche Zeitzer haben Versorgungsverträge mit so genannten Energiediscountern abgeschlossen. In den letzten Monaten ist es immer wieder zu Vertragslücken gekommen, weil diese Insolvenz anmelden mussten. Die Stadtwerke Zeitz füllen die Versorgungslücken, so auch im aktuellen Fall.

„Der bundesweit tätige Energiediscounter Stromio muss die Belieferung seiner Kunden einstellen“, informiert Sebastian Nicolai, Unternehmenssprecher der Stadtwerke Zeitz GmbH. „Alle vier Übertragungsnetzbetreiber haben die Bilanzkreisverträge mit der Stromio GmbH mit Wirkung zum 21. Dezember um 24 Uhr gekündigt.“ Die Folge ist, dass das Unternehmen seine Kunden nicht mehr mit Strom beliefert. „Hiervon sind auch rund 240 Kunden betroffen, für die die Stadtwerke Zeitz als zuständiger Grund- und Ersatzversorger zunächst die weitere Versorgung übernehmen."

Dies ist ein weiterer Fall, bei dem Strom- oder Gaskunden während laufender Verträge nicht mehr von ihrem Lieferanten versorgt werden können. Erst Anfang Dezember waren Kunden der gas.de betroffen, die zum gleichen Konzern wie Stromio gehört, und Ende Dezember konnten die Kunden der Neckermann Strom AG und der Kieler Energievertrieb Enqu GmbH plötzlich nicht mehr durch ihre Lieferanten versorgt werden, heißt es weiter von den Stadtwerken.

„Hierbei handelt es sich in der Regel um Energiediscounter, bei denen die Kunden nicht nur beim Preis, sondern auch bei der Versorgungssicherheit sparen“, sagt Heike Wolff, Vertriebsleiterin der Zeitzer Stadtwerke, dazu. „Mit dem örtlichen Energieversorger setzen Kunden auf Sicherheit und Zuverlässigkeit und ersparen sich solche unbequemen Situationen.“

Da Stromio nun keinen Strom mehr liefert, haben die Stadtwerke Zeitz als zuständiger Grundversorger zunächst die weitere Versorgung der betroffenen Kunden übernommen. Die Frage, ob man also als Kunde beim regionalen Versorger besser aufgehoben sei, beantwortet Heike Wolff: „Wer auf Vergleichsportalen nur auf das Geld schaut, kann zwar sparen, muss aber auch das Insolvenzrisiko einkalkulieren. Als Energiedienstleister, der regional und kundennah agiert, grenzen wir uns von dieser Niedrigpreispolitik ab und stehen für ein solides und nachhaltiges Wirtschaften. Wer auf kompetente Beratung, auf Zuverlässigkeit und auf Sicherheit Wert legt, ist bei den Stadtwerken besser aufgehoben.“

Die Netzgesellschaft der Stadtwerke, die Redinet Burgenland GmbH, hat die betroffenen Verbraucher schriftlich über den Vorgang informiert. Wie Nicolai erklärt, werden die Kunden in dem Anschreiben gebeten, ihren aktuellen Zählerstand mitzuteilen. „Dies ist wichtig, um eine genaue Abrechnung sicherzustellen“, so Nicolai. Für weitere Anfragen kann das Kundencenter trotz der Schließung kontaktiert werden.

Kontakt Kundenservice telefonisch: 03441/85 53 33 oder per Mail an

kundenservice@stadtwerke-zeitz.de