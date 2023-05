Erfurter Bahn bietet Busse ab Zeitz an. Wann gestreikt wird, warum und welche Auswirkungen das für die Bahn und für Reisende hat. Und was die dazu sagen.

Zeitz/MZ - 50 Stunden lang wird von Sonntagabend an kaum ein Zug fahren. Nachdem die Tarifverhandlungen am Donnerstag ergebnislos blieben und am Freitag das Ultimatum der Gewerkschaft auslief, wird es so kommen. Für viele Fahrgäste, auch wenn sie grundsätzlich die Forderungen nach mehr Gehalt unterstützen, ist das ein großes Ärgernis.