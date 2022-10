Strategisches Ziel von OB Thieme: Prozesse am Laufen halten

Der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme tritt 2023 wieder zur Wahl an. Wie er seine fast sieben Jahre im Amt sieht.

Zeitz/MZ - Im März 2023 wählt Zeitz ein neues Stadtoberhaupt. Der Zeitzer Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) hat seinen Hut bereits in den Ring geworfen - als unabhängiger, nicht von einer Partei bestellter Kandidat, wie er betont. Nach nahezu sieben Jahren wollte Angelika Andräs von ihm wissen, was er seiner Meinung nach erreicht hat - und woran er arbeitet. Sie sind ja nun schon fast sieben Jahre Oberbürgermeister von Zeitz: Was von dem, das Sie sich vorgenommen, vorgestellt haben, konnten Sie denn umsetzen?