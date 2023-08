Große Schäden an der Bahnbrücke - Warum der Neubau warten muss

Straßensperrung in Tröglitz

Die Brücke in Tröglitz ist noch bis September gesperrt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tröglitz/MZ - In Tröglitz wird die Brücke über die Bahnanlagen saniert. Laut Auskunft des Burgenlandkreises werden dafür 69.000 Euro aufgewendet, um die defekten Übergangskonstruktionen zu entfernen und durch neue Fahrbahnübergänge aus Bitumen zu ersetzen. Damit soll verhindert werden, dass Feuchtigkeit, insbesondere von Tausalz, in die Konstruktion eindringt und die Bauteile weiter schädigt, so heißt es aus Naumburg.