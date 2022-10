Straße zwischen Würchwitz und Loitsch bei Zeitz erhält neue Bäume

Würchwitz/Loitsch/MZ - An der Straße zwischen Loitsch und Würchwitz sollen ab November neue Bäume gepflanzt werden. Das teilt Thomas Suk, Leiter des Sachgebiets Öffentliches Grün/Baumschutz, mit. Dort steht am Straßenrand bislang eine Mischung aus Obst- und Laubbäumen. „Viele der Obstbäume sind aufgrund der trockenen Jahre eingegangen“, sagt Suk. Deshalb sollen nun 25 junge Bäume ersatzweise gepflanzt werden. Anstelle der Obstbäume sollen dort dann regionaltypische Arten wie Eiche, Ahorn und Linde stehen. „Bunt gemischt“ also, ähnlich wie am Straßenrand zwischen Würchwitz und Kayna, meint Suk.