Sternsinger sammeln im Dom in Zeitz für Kinder in Afrika

Zeitz/MZ/ank - Die Katholische Pfarrei St. Peter und Paul wird in diesem Jahr keine Sternsinger von Haus zu Haus schicken. Das bestätigte Pfarrer Thomas Friedrich. Allerdings werden die Sternsinger während des Gottesdienstes, der am Tag der Heiligen drei Könige, also am Donnerstag, 6. Januar, stattfindet, im Dom dabei sein. Sie werden nach dem Gottesdienst den traditionellen Segen „Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus“ zum Mitnehmen weiterreichen. Zudem werden Spenden gesammelt. Die Pfarrei plant des Weiteren, den Segen per Videobotschaft über die Plattform Youtube in die Häuser zu bringen.

Die Sternsingeraktion des Jahres 2022 steht unter dem Motto „Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“. Dabei stehen die Kinder Afrikas im Mittelpunkt. Weltweit habe die Gesundheitsversorgung von Kindern schon viele Fortschritte gemacht, erklärt das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“. Während 1990 noch 12,7 Millionen Kinder vor ihrem fünften Geburtstag gestorben seien, sei es gelungen, die Kindersterblichkeit bis 2015 zu halbieren. Der Anteil untergewichtiger Kinder sei im gleichen Zeitraum von 25 auf 14 Prozent zurückgegangen.

Doch trotz ermutigender Entwicklungen sei die Kindergesundheit vor allem in den Ländern „des Globalen Südens“ stark gefährdet. Das liege an schwachen Gesundheitssystemen und fehlender sozialer Sicherung. Bis heute habe die Hälfte der Weltbevölkerung keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung. „Vor allem in Afrika sterben täglich Babys und Kleinkinder an Mangelernährung, Durchfall, Lungenentzündung, Malaria und anderen Krankheiten, die man vermeiden oder behandeln könnte“, heißt es. Die Messe im Dom St. Peter & Paul beginnt am Donnerstag, 10 Uhr.