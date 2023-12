Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ/and. - Die Sternsinger sind auch in diesem Jahr wieder in Zeitz und in den umliegenden Dörfern unterwegs. Und zwar am 3. Januar und am Dreikönigstag, dem 6. Januar. Sie bringen den Segen für 2024 in Haus und auf den Hof. „Das Rathaus besuchen wir am 3. Januar um 9 Uhr“, so Jürgen A. Wolff im Namen der Zeitzer Sternsingerinnen und Sternsinger. Der Aussendungsgottesdienst der Sternsinger findet am Samstag, 6. Januar, um 9 Uhr im Dom St. Peter und Paul zu Zeitz statt.