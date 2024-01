Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osterfeld/MZ. - Wäre die Sonne so groß wie ein Fußball, würde die Erde im Verhältnis dazu gerade einmal einen Durchmesser von knapp 2 Millimetern haben. Frank Ellmerich strahlt, als er diesen Fakt verdeutlicht. Der Osterfelder leitet als passionierter Sternengucker die Arbeitsgruppe Astronomie im Osterfelder Heimatverein und ist gleichzeitig Hausleiter des Osterfelder Bildungsbahnhofes (Biba). In dieser Doppelfunktion will er mit einem aktuellen Winterferienangebot Kindern und Jugendlichen unter anderem die Dimensionen unseres Sonnensystems vermitteln. „Das Weltall und wo sind wir darin zu finden“ heißt das zweitägige Angebot, das am 5. und 6. Februar Ferienkinder in den Bildungsbahnhof am Rande der Kleinstadt locken soll.