In Mitteldeutschland gibt es einen neuen Weiterwanderweg. Mit Profen sind die Region Zeitz und der Burgenlandkreis angeschlossen.

Sieht aus wie ein Vogelhäuschen: Der Stemepelkasten, der auf dem Markt in Profen zu finden ist.

Profen/Pegau/MZ - Stille. Nur das sanfte Rauschen der Blätter des Auwaldes. Ein Specht klopft und die nahe Schwennigke fließt gemächlich. Natur pur, lässt sich auf dem Wanderweg zwischen Groitzsch und Profen erleben. Mal geht es durch den Auwald, mal an weiten Wiesen entlang und dann wieder an Kornfeldern vorbei und letztlich über die Weiße Elster bei Profen in den Ort.