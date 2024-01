Am Sonnabend wurde in Rehmsdorf den Opfern des Nationalsozialismus gedacht. Am Bahnhof gab es emotionale Erinnerungen an das KZ Außenlager Wille.

Zahlreiche Menschen kamen am Samstag zur Kranzniederlegung an das Mahnmal nach Rehmsdorf.

Rehmsdorf/MZ. - Ein kalter Wind weht am Samstagmorgen am Bahnhof in Rehmsdorf. Eiskalte Schauer laufen manchem Zuhörer am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus über den Rücken. Ein Augenzeuge schreibt über das ehemalige KZ-Außenlager Wille: „Die Häftlinge verließen früh um 5 Uhr das Lager und kehrten gegen 19 Uhr zurück. Ich musste täglich den Häftlingszug passieren, denn ich ging oder kam vom Bahnhof. Den Zustand kann man kaum beschreiben. Abgewirtschaftet, zumeist Lappen um die Füße, weil es kein festes Schuhwerk gab. Dreckig, denn im Lager gab es keine Wasserleitung, um sich waschen zu können“ So beginnt die emotionale Rede des Landrates Götz Ulrich (CDU). Er zitiert dabei den 15-jährigen Lothar Czoßek, denn diese Erinnerungen prägten dessen Leben.