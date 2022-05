Steht das Projekt Floßgraben auf der Kippe?

Seit vielen Jahren kämpft der Förderverein um die Revitalisierung des Floßgrabens. Jetzt sprechen sich vier Orte in der Elsteraue dagegen aus.

Elsteraue/MZ - Wie sieht die Zukunft des Elsterfloßgrabens aus? Diese Frage bewegt die Gemüter in der Elsteraue. Auf der einen Seite bemüht sich der Förderverein Elsterfloßgraben seit Jahren um die Revitalisierung des Technischen Denkmals und die Wiederbespannung (Flutung) des derzeit trockenen Grabens. So ist das Projekt Bestandteil des Länderübergreifenden Förderprojektes (Lürek). Demnach will der Förderverein das zirka 70 Kilometer lange Grabensystem wieder durchgängig fluten und hofft dabei auf Geld aus den Töpfen zum Strukturwandel. Erste Schätzungen für das Vorhaben liegen bei rund 30 Millionen Euro.