Welche Angebote der Frauen- und Kinderschutzverein in den kommenden Tagen für Mädchen und Jungen bereithält.

Steckenpferde springen im Jugendhaus in Zeitz

Zeitz/MZ - Abwechslung und Spaß möchte das Jugendkontakt-Café (Juk-Café) in der Zeitzer Freiligrathstraße Mädchen und Jungen in den kommenden beiden Herbstferienwochen bieten. Dazu gibt es in den nächsten Tagen verschiedene Veranstaltungen im Haus der Jugend, in dem sich auch das Café befindet.

Los geht es bereits am Montag, 16. Oktober, mit einem Angebot, bei dem es unter anderem um Artistik, Rap-Musik, Breakdance, Graffiti und gesunde Küche geht. Das spezielle Ferienangebot steht unter dem Motto „Wir – gemeinsam geht es besser“, dabei geht es auch um Respekt und Toleranz. Das Projekt läuft von Montag bis Freitag, und zwar jeweils von 9 bis 13.30 Uhr. Das teilte jetzt Mario Pacholski mit. Er ist Vorsitzender des Frauen- und Kinderschutzvereins (Fuks) in Zeitz und Leiter des zum Verein gehörenden Juk-Cafés. Teilnehmen an dem Projekt können Ferienkinder bis zur sechsten Klasse.

Am Dienstag der zweiten Herbstferienwoche sind die Pferde los. Besser gesagt, die Steckenpferde. Denn da findet im Jugendhaus, das viele Zeitzer nur „Schuppen“ nennen, das erste Hobby-Horsing-Turnier statt. Dabei, so Pacholski, wird es zwei Disziplinen geben: Springen und Dressur. Eine Jury wird Punkte vergeben. Es gibt für alle Steckenpferdreiterinnen und -reiter Urkunden. Für die Sieger in den jeweiligen Disziplinen stehen Pokale bereit. Das Turnier beginnt um 14 Uhr. Wer teilnehmen möchte, zahlt laut Fuks eine Gebühr von 2,50 Euro. Im Preis enthalten sind ein Snack und ein Getränk. Es können auch Steckenpferde gebaut werden.

Hobby Horsing ist besonders in Finnland beliebt. Es macht Spaß, ist unterhaltsam und wer sich damit beschäftigt, treibt auch Sport. Und: Ein richtiges Pferd ist eben nicht notwendig.

Zwei Tage später, am Donnerstag, 26. Oktober, wird der Herbst gefeiert. Einlass in das Jugendhaus ist ab 14.30 Uhr. Los geht der Trubel um 15 Uhr. Vom Juk-Café versprochen sind „Spiel und Spaß im Herbst“. Dabei können zum Beispiel Steine bemalt und Armbänder gebastelt werden. Ab 17 Uhr gibt es frischen Knüppelkuchen am Lagerfeuer. Zudem gibt es Kaffee und Kuchen, Kartoffelsuppe und Wiener Würstchen zur Stärkung. Die Veranstaltung soll bis etwa 18.30 Uhr andauern. Der Eintritt ist frei, heißt es.Informationen im Internet: www.fuks-ev.de

Kontakt zu Mario Pacholski:

[email protected]