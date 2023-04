Station wurde auch in Zeitz gemacht: Bürokratie bremst Wandel

In Lützen tauschten sich am Donnerstag unter anderem Carmen Hoffmann mit Katja Wendland und Christian Astroth mit Heike Bergström (v.l.n.r.) aus.

Zeitz/Lützen/MZ - Die Umsetzung der Strukturwandelprojekte dauert zu lange und die Bürger fühlen sich dabei zu wenig eingebunden und informiert. So lässt sich zusammenfassen, was die Einwohner von Lützen und Zeitz am Donnerstag und Mittwoch bei den ersten „Impulsgebertagen“ der Stabsstelle für Strukturwandel des Burgenlandkreises zu bemängeln hatten.