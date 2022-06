Startschuss für Co-Working-Space in Zeitz: So sollen die modernen Arbeitsplätze gestaltet werden

Zeitz/MZ - Ein Hauch San Francisco in der Zeitzer Innenstadt: Mitte Dezember soll im Haus Roßmarkt 13a ein moderner Coworking Space öffnen. Das bedeut kurz erklärt, dass Büroflächen und Schreibtischarbeitsplätze kurzfristig und sehr flexibel zeitweise gemietet werden können. Damit hält in der Innenstadt ein Unternehmenskonzept Einzug, das seinen Ursprung in der kalifornischen Weltstadt hat und das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Den Rücken stärkt dem Projekt hier auch der bevorstehende Strukturwandel.

