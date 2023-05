Mit Hexen, Baum und Feuer ging es in Zeitz, Bockwitz, Osterfeld und Weißenborn in den Mai

Osterfeld/Bockwitz/Weissenborn/MZ - In Osterfeld und Weißenborn und in mehreren anderen Orten in der Elsteraue und im Droyßiger-Zeitzer Forst sowie in Zeitzer Ortschaften wurde der neue Monat mit dem Setzen des Maibaums begrüßt. Und in Bockwitz wurde in der Musikkneipe Seh-Song traditionell die Walpurgisnacht gefeiert.