Start bei roten Früchten: Auf dem Feld bei Oberkaka dürfen Erdbeeren gepflückt werden

Oberkaka/MZ - „Eine Kollegin hat erzählt, dass die Erdbeerfelder schon geöffnet sind, und weil ich heute frei habe, bin ich einfach hergefahren“, erzählt Ramona Weitze. Und die Zeitzerin hatte Glück, seit Freitag kann auf dem Erdbeer-Selbstpflückfeld bei Oberkaka geerntet werden. So gehörte sie gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester zu den ersten Selbstpflückern, die in Oberkaka ihre Körbe mit den roten Vitaminspendern füllten. „Da wissen Sie gleich, welchen Kuchen es bei uns zu Pfingsten gibt“, meint Silke Greuner und freut sich über die reiche Ernte. Greuner stammt aus Kretzschau, lebt mittlerweile in Soest und ist zum Familienbesuch in die alte Heimat gereist.

