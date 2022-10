Stadtwerke Zeitz: Preise werden steigen

Zeitz/MZ - Die Preise für Energie explodieren. Ein wenig können Kunden der Stadtwerke in Zeitz aber aufatmen: Die Stadtwerke Zeitz (SWZ) geben den bereits beschlossenen Wegfall der Gasbeschaffungsumlage in Höhe von 2,419 Cent netto pro Kilowattstunde und die Mehrwertsteuersenkung bei Gas von 19 auf sieben Prozent, die im Bundesrat beschlossen wurde, vollständig an ihre Kunden weiter. „Wir sind froh, dass die Politik so entschieden hat. Und wir entlasten unsere Kunden in vollem Umfang“, sagt SWZ-Geschäftsführer Lars Ziemann.