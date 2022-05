Stadtreinigung wird teurer: Wie Zeitz für mehr Sauberkeit und Ordnung sorgen will

Immer wieder beschweren sich Zeitzer über illegal abgelagerten Müll und Dreck in der Stadt. Nun hat die Stadt einen Aktionsplan „Aktion Saubere Stadt“ mit 18 Maßnahmen ins Leben gerufen. Was der beinhaltet.

Die Rasenfläche an der Ecke zur Weberstraße stieß einigen Zeitzern doch heftig auf. „Ich habe heute Nachmittag 13 Papiertüten, weitere Verpackungen und jede Menge Kleinmüll auf diesem gar nicht so großen Wiesenstück gezählt“, schreibt ein Bewohner.

Zeitz/MZ - Illegal abgeladener Müll, Graffiti, Vandalismus: Diese Dinge stören viele Zeitzer schon länger am Stadtbild. Am Dienstagabend stellte OB Christian Thieme (CDU) deshalb einen Punkteplan im Ordnungsausschuss des Stadtrates vor, der die Ordnung und Sauberkeit in Zeitz verbessern soll.

Kampf gegen Vandalismus und Müll: Stadtreinigung in Zeitz wird teurer

Diese 18 Maßnahmen der „Aktion Saubere Stadt“ sollen auf Prävention, Öffentlichkeitsarbeit, die Einbeziehung von Bürgern und Vereinen, Aufräumtage, aber auch auf erhöhte Reinigungsleistungen durch die Stadtverwaltung und Repression setzen, erklärte Thieme in der Sitzung. „Es ist offensichtlich, dass die Stadt Zeitz mit den Mitarbeitern des Ordnungsamtes allein das Problem nicht bewältigen kann, schon weil nicht jeder Mensch und nicht jeder Platz rund um die Uhr überwacht werden kann.“

Laut Punkteplan kommen erhöhte Kosten für die verstärkte Reinigung auf die Zeitzer zu: „Für ein ordentliches Stadtbild wird es schlussendlich unvermeidlich sein, den regelmäßigen, aber auch den ungeplanten Reinigungsaufwand zu erhöhen – und damit natürlich auch die Kosten“, heißt es in dem Punkteplan. Schließlich fehle es an Straßenkehrern, die täglich Müll sammeln.

Zeitz wird ein Herbstsubbotnik am 20. November veranstalten

„Die Stadtverwaltung ermittelt in Zusammenarbeit beispielsweise mit dem Stadtreinigungsbetrieb den Bedarf und plant bereits für das Haushaltsjahr eine angemessene Kostenerhöhung ein.“ Damit verbunden soll auch die Hundesteuer mindestens auf einen regional durchschnittlichen Satz erhöht werden, da das Hundekotproblem immer noch bestehe, trotz aufgestellter Beutelspender und kostenloser Beutel. Mit der erhöhten Steuer soll die vermehrte Reinigung finanziert werden.

Weitere Maßnahmen sollen die Bürger einbeziehen, beispielsweise durch Aktionen in Schulen und gemeinsames Müllsammeln mindestens einmal im Jahr. Neben dem üblichen Frühjahrsputz, soll dieses Jahr erstmals ein Herbstsubbotnik am 20. November stattfinden, kündigt Thieme an. Was die Verschmutzung durch Graffiti angeht, will die Stadtverwaltung zusammen mit privaten Grundstückseigentümern Wandflächen zur Verfügung stellen, die von den Graffitisprayern legal genutzt werden können.

Bedarf an Mülleimern soll stetig überprüft werden

Außerdem sollen die Polizeistreifen im Stadtgebiet erhöht werden und zwei zusätzliche Außendienststellen des Ordnungsamtes 2022 eingerichtet werden. Für den Bahnhof soll ein Sicherheitskonzept erstellt werden, welches eine Kameraüberwachung sowie Schließ- und Öffnungszeiten beinhalten soll zur Prävention. Außerdem soll vor Ort regelmäßig Müll beseitigt werden. Ein weiterer Punkt im Aktionsplan bezieht sich auf den Bedarf an Mülleimern, welcher stetig überprüft werden soll, um zum Beispiel festinstallierte Eimer aufzustellen und defekte Exemplare schnell zu ersetzen.

Stadtrat Herbert Hedrich (Linke/ZfZ) gab dazu zu bedenken: „Mehr Papierkörbe brauchen wir jetzt nicht, die werden auch illegal gefüllt. Das sehe ich jedes Mal, wenn ich durch Zeitz-Ost fahre. Wenn der Eimer mal leer ist, dann kommt der Hausmüll rein.“ Thieme entgegnete, dass es einen Unterschied mache, ob die Eimer oben offen seien oder ob es welche aus Metall seien, in welche man den Hausmüll nicht rein bekomme. Es könne dann immer noch passieren, dass der Müll daneben gestellt werde. Eine laufende Aufgabe sei das, sagt Thieme.