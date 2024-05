Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Zwei wahrscheinlich junge Männer greifen in der Nacht zum Donnerstag offensichtlich den großen Aufsteller der SPD am Kalktor in Zeitz an. Das ist erstaunlich gut auf einem Video zu sehen, das der MZ vorliegt. Erhalten hat es die Zeitzer Stadtratsfraktion ALL/FDP/FWT nach den schockierenden Vorfällen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, als sehr viele Wahlplakate in allen Zeitzer Stadtteilen beschädigt wurden. „Natürlich haben wir bei der Polizei Anzeige erstattet“, sagte Fraktionschef Sebastian Nicolai am Donnerstagmittag, „und wir haben bereits auch Hinweise und Videos erhalten.“