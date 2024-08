Kommunalpolitik im Burgenlandkreis Stadtrat startet neu: Bleibt der Ordnungsausschuss in Zeitz?

In der Stadtratssitzung am Donnerstag geht es um die Geschäftsordnung und Personalien. Die Fraktion ALL/FDP/FWT/BSG hat ein neues Mitglied. Welche Themen sie angehen will.