Zeitz/MZ. - Ein Wahlmarathon steht an diesem 9. Juni auch in Zeitz und im Burgenlandkreis bevor. Gilt es doch, die Vertreter für den Stadtrat, Kreistag und das Europaparlament für die nächste Legislaturperiode zu bestimmen. Allein in Zeitz sind rund 23.400 Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die MZ-Lokalredaktion begleitet den Wahlsonntag in der Region.

8.05 Uhr: Die Wahllokale in Zeitz haben pünktlich geöffnet. Vor 8 Uhr waren die Wahlhelfer aber schon damit beschäftigt, alles vorzubereiten. Im Wahllokal 5 in der Zeitzer Pestalozzistraße bereiteten Enrico Müller und Melanie Meissner die drei Wahlurnen vor. Schließlich ist es wichtig, dass die Stimmzettel dann auch in die richtige Wahlurne kommen. Andrea Kreken und Ulrike Trummer kümmerten sich um die Listen und die Wahlunterlagen, die dann ausgegeben werden müssen. Die ersten Wähler ließen dann aber noch auf sich warten.

Mit mindestens drei Stimmzetteln geht jeder in Zeitz in die Wahlkabine: Stadtrat, Kreistag, Europaparlament. In den Ortschaften kommt noch der Ortschaftsrat dazu. Foto: Angelika Andräs

8.45 Uhr: In der Zeitzer Innenstadt sind die ersten Wähler unterwegs. Nicht, um vielleicht den Blumenstrauß als erste Wähler zu bekommen, wie eine Frau in der Altenburger Straße lachend meint. „Wir wollen heute den freien Tag und das Wetter ausnutzen und eine Radtour machen“, sagt sie. „Aber es ist uns wichtig, dass wir vorher unsere Stimme abgegeben haben.“ Besonders wichtig ist es ihr und ihrem Mann, wer künftig im Zeitzer Stadtrat sitzt. „Aber wir haben natürlich auch Kreistag und Europa gewählt!“ In den Ortschaften werden außerdem noch die Ortschaftsräte gewählt.

Das Wahllokal 5 befindet sich nicht in der Schule, sondern in der Pestalozzistraße 1e im Altenzentrum. Foto: Angelika Andräs

10 Uhr: In den Wahllokalen ist die Stimmabgabe angelaufen. In etlichen Einrichtungen noch eher verhalten. In Zeitz ist es wichtig zu wissen, dass sich das Wahllokal 5 nicht in der Schule, sondern im Altenzentrum in der Pestalozzistraße 1e befindet. Die Änderung hatte sich kurzfristig ergeben. Der Zugang ist genau ausgeschildert.

Der Zugang zum Wahllokal 5 in der Pestalozzistraße 1e ist bestens ausgeschildert. Foto: Angelika Andräs

Das Wahllokal in der Pestalozzistraße gehört zu den barrierefreien in Zeitz. Von den 26 Wahllokalen der Stadt sind immerhin 15 barrierefrei. Wer irgendwo Probleme mit dem Zugang hat, soll sich, so die Stadt, bemerkbar machen. Es werde in jedem Fall geholfen.