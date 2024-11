Lichtereinkauf in Zeitz Stadtmarketingverein Zeitz: Kerzen, Laternen und Glühwein wärmen rund um den Roßmarkt

Der Lichtereinkauf am Freitagabend in der Zeitzer Innenstadt lief sehr zögerlich an. Zum Lampionumzug füllte sich die Fußgängerzone. Den Besuchern gefielen Laternen und Kerzen und die Angebote der Händler. Was Gäste sagten.