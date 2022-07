Stadtbibliothek Zeitz: Der Lesesommer XXL für Schüler hat begonnen

So kommen die Aktion und die Bücher bisher bei den jungen Lesern an.

Zeitz/MZ - Insgesamt 905 Bücher warten noch bis zum Ende der Sommerferien auf Kinder zwischen zehn und 13 Jahren in der Stadtbibliothek in Zeitz. Und das kostenlos, ohne Ausleihgebühren. Denn der alljährliche Lesesommer XXL hat wieder am letzten Schultag, dem 12. Juli, in der Bibliothek begonnen. Mit dieser landesweiten Leseaktion in Bibliotheken werden Kinder ermutigt, so viel zu lesen, wie sie wollen, aber mindestens zwei Bücher, um erfolgreich teilnehmen zu können. Nach Rückgabe der Bücher prüfen die Bibliotheksmitarbeiter dann mit zwei Fragen, ob die Romane und Sachbücher tatsächlich gelesen wurden und stellen bei der richtigen Beantwortung ein Zertifikat aus. Als Ansporn erhalten Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums für ein solches Zertifikat sogar eine Eins im Fach Deutsch.