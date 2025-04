Schüler starten nach den Osterferien in der frisch sanierten Grundschule Schnaudertal in Kayna. Wie viel investiert wurde.

Kayna/MZ. - Am 22. April 2025 konnten die Kinder der Grundschule Kayna wieder ihre Räume beziehen. Im vergangenen halben Jahr wurden Elektrik sowie die Beleuchtung erneuert und eine Brandwarnanlage eingebaut. Zudem wurden Malerarbeiten durchgeführt und neue Fußböden verlegt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 344.400 Euro. Seit November wurden die 76 Kinder der Klassen 1 bis 4 in der benachbarten Rotkäppchenschule unterrichtet, die als Hort fungiert. „Ein Dank geht an die Pfarrgemeinde Kayna, die während der Baumaßnahme ihre Räumlichkeiten für die Schulspeisung zur Verfügung stellte“, so Christian Thieme (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Zeitz. „Insgesamt wurde in jüngster Vergangenheit rund eine Million Euro in den Zeitzer Ortsteil investiert. Dazu zählen neben der Hortsanierung, die Spielkombination der Grundschule und der Neubau des Spielplatzes hinter der Kita.“