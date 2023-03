Verwaltung und Politik einigen sich in Zeitz auf das gemeinsame Vorgehen gegen geplante Schließung im Krankenhaus. Was geplant ist.

Zeitz/MZ - Politiker, Verwaltung und Oberbürgermeister der Stadt Zeitz stellen sich bei den Protesten gegen die geplante Schließung von Geburtshilfe und Kinderstation im SRH-Klinikum Zeitz geschlossen in die Reihe mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das demonstrierte auch der Ältestenrat der Stadt Zeitz in einer Sondersitzung am Donnerstagabend.