Spurensuche in Salsitz

Salsitz/MZ - Bis tief in die Nacht hinein sitzt Andreas Ham am Schreibtisch und untersucht die alten Fotografien mithilfe einer Lupe. Er und seine Frau Veronika haben sich in die Geschichte des Herrenhauses von Salsitz vergraben. Eine Geschichte, die eng mit der Stadt Zeitz und der Region verknüpft ist. Seit die beiden das Haus im Jahr 2014 gekauft hatten, lässt sie das bewegte Leben der Vorbesitzer Paul und Frieda Winkler nicht mehr los. Ein besonderes Rätsel gibt den beiden ein Hochzeitsfoto auf. Es muss Ende der 1920er Jahre entstanden sein. Akribisch hat Andreas Ham den Hintergrund des Fotos abgesucht, um charakteristische Merkmale der Landschaft zu erkennen. Leider hat er keinerlei Hinweise gefunden. Lediglich drei der abgebildeten Personen konnten identifiziert werden. Das Ehepaar Winkler - sitzend - und weiter hinten rechts deren Kammerzofe Helene Baumgärtel. Aufgrund der Positionierung der Personen auf dem Gruppenfoto folgern er und seine Frau, dass das Ehepaar Winkler die Ehrengäste dieser Hochzeit gewesen sein könnten. Aber wessen Hochzeit war das? Diese Frage können die beiden Geschichtsdetektive noch nicht beantworten. „Ich habe auch verschiedene Fotos miteinander verglichen, um Personen wieder zu entdecken. Doch bei dieser Hochzeitsgesellschaft war ich nicht erfolgreich“, sagt Ham. Viele Fotos, die mit dem Herrenhaus in Verbindung stehen, hat er im Laufe der Jahre gefunden oder wurden ihm zugetragen. Schon um 1900 herum bannte man jeden wichtigen Abschnitt des Lebens auf Fotoplatte. Vor allem in den begüterten Kreisen, zu denen die Familie Winkler gehörte.