Grana/MZ - Etwa 15 bis 20 Liter Treibstoff haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Grana erbeutet. Laut Polizei hatten sie im Parkhaus ein Loch in den Tank eines Pkw gebohrt und zapften so Sprit ab. Im Zuge dessen sei noch weitere Flüssigkeit ausgetreten. Die Feuerwehr musste ran.