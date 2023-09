Auf dem Haynsburger Neumühlenwehr in Zeitz kämpfen die Kanuslalom-Athleten am Wochenende um die Medaillen.

Deutsche Schülermeisterschaft wird Freitag im Schlosspark Moritzburg in Zeitz eröffnet

Zeitz/MZ/ank - Rund 180 Aktive gehen am Wochenende in Haynsburg bei den Deutschen Schülermeisterschaften im Kanuslalom an den Start, die vom Kanuverein Zeitz ausgerichtet werden.

Eine Reihe von Athleten ist bereits angereist, um das Neumühlenwehr, die Wettkampfstrecke, kennenzulernen. Zu ihnen gehören Leni Mack, Lilly Erschig und Nele Maxeiner (von links) vom Kanuclub Elzwelle Waldkirch (Baden-Württemberg). Offiziell eröffnet werden die Meisterschaften am Freitag, ab 16 Uhr, im Schlosspark Moritzburg in Zeitz.

Dabei gibt es nicht nur den Einmarsch der Sportler, sondern auch ein Rahmenprogramm mit Sportlervorstellung und -interviews, mit Musik und Sport, der nichts mit Kanuslalom zu tun hat. Gäste sind willkommen. Allerdings müssen Besucher den üblichen Schlossparkeintritt zahlen. Die Wettkämpfe an sich starten Samstag, 8.30 Uhr. Sonntag gibt es dann die Halbfinals (ab 9 Uhr) und die Finalläufe (ab 12.30 Uhr). Gäste seien herzlich willkommen.