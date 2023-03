Gefahr im Verzug heißt es am ehemaligen Zetti-Altwerk. Die Stadt muss handeln und lässt zwei Geschosse des denkmalgeschützten Gebäudes abtragen. Warum das so ist.

Bagger knabbert Backstein am ehemaligen Zetti-Altwerk in Zeitz

Am Zetti-Altwerk Auf den Gebinden in Zeitz werden die beiden oberen Geschosse als Sicherungsmaßnahme abgetragen.

Zeitz/MZ - Die Straße Auf den Gebinden in Zeitz ist immer noch gesperrt. Ein Abrissbagger knabbert am Backstein am Zetti-Altwerk. Der Bereich, in dem sich der einsturzgefährdete Giebel befand, ist bereits bis auf die unteren zwei Geschosse abgetragen.