Sperrung in Zeitz: Abriss und Neubau der Unterführung der DB in Zangenberg beginnen

Zangenberg/MZ. - Eine Informationsveranstaltung zu einer wichtigen Baumaßnahme der Deutschen Bahn findet am Dienstag, 27. Februar, in Zangenberg statt. Um 17 Uhr lädt die DB ins Bürgerhaus an der Leipziger Straße ein. Vorgestellt wird dann der Neubau der Zangenberger Unterführung in der Leipziger Straße.

Die Deutsche Bahn erneuert nach eigener Aussage ab April 2024 die drei Brücken der Eisenbahnüberführung Leipziger Straße im Zeitzer Ortsteil Zangenberg. Ab 15. April beginnen nach Auskunft des Unternehmens die vorbereitenden Baumaßnahmen mit dem Herstellen der Baustraßen sowie der Flächen, die für die Baustelleneinrichtung in der Nähe der Eisenbahnüberführung benötigt werden. Im Anschluss daran starten die Hauptbaumaßnahmen, die bis Oktober 2025 terminiert sind. In diesem Monat soll die Inbetriebnahme der neuen Strecken erfolgen.

Es handelt sich nicht nur um eine gewaltige Baumaßnahme der Bahn, sondern bedingt auch monatelange Sperrungen der alten B2 zwischen Zeitz und der Elsteraue. Deshalb will die Bahn vorrangig die Bürgerinnen und Bürger von Zangenberg, aber auch andere Anlieger und Interessierte vor Beginn der Arbeiten zu den geplanten Baumaßnahmen des Gesamtprojektes informieren. Natürlich werden an dem Abend auch Fragen beantwortet.