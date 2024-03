Zeitz/MZ - 3.200 Euro – so hoch ist die Spendensumme, die die Unicef-Gala am Sonntag, 25. März, im Capitol in der Zeitzer Judenstraße eingespielt hat. Das Geld, so Roland Braune, Leiter des Zeitzer Unicef-Teams, werde für Projekte gespendet, die Kindern in Not helfen. Braune wertet Spendenergebnis und Gala als „vollen Erfolg“. Die Gala fand aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Zeitzer Unicef-Gruppe statt. Sie sei ausverkauft gewesen. „Die Schulband Mislabeled des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG), der GSG-Oberstufenchor, die CJD-Bigband der Christophorusschule aus Droyßig und die Band Saitlinge & Singers haben ein lebensfrohes, begeisterndes Programm geboten“, so Braune.