Grana/MZ - Dieses Wochenende steht unter dem Motto „Grana feiert“. So drückt es zumindest Björn Koch, Präsident des Sportvereins Blau-Weiß, aus. Denn neben dem Fest zum 100-jährigen Bestehen des Vereins (siehe „Als erstes Kleeblätter“) findet auch die Tiefgaragenparty am Einkaufszentrum Floßgraben am Sonnabend statt. Und es gibt eine Verknüpfung. „Jeder, der mit einer Eintrittskarte für die Party zu uns kommt, erhält ein Freibier“, verspricht Koch. Aber auch ohne das Getränk für lau lohne sich das Kommen an allen drei Tagen, verspricht er.