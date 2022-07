Sparsamer Umgang mit Wasser liegt vorerst noch in der Verantwortung der Bürger im Burgenlandkreis

Zeitz/MZ - Trockenheit und Hitze machen sich auch im Burgenlandkreis immer deutlicher bemerkbar. Deshalb ruft der Burgenlandkreis jetzt dazu auf, so sparsam wie möglich mit Wasser umzugehen. Und das nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen Hitze- und Trockenheitsperiode.

Die Untere Wasserbehörde des Burgenlandkreises bittet, wie eine Mitteilung der Pressestelle der Kreisverwaltung informiert, alle Bürgerinnen und Bürger bei der Entnahme von Wasser um äußerste Sparsamkeit und Verantwortungsbewusstsein. Dies betrifft die Wasserentnahme aus allen Oberflächengewässern, also aus Flüssen, Bächen, Gräben, Teichen und Seen, und aus dem Grundwasser, zum Beispiel über Brunnen.

„Die anhaltende Hitze und der sehr geringe oder teilweise ganz fehlende Niederschlag haben in ganz Deutschland zu einer Dürre geführt“, so Pressesprecherin Christina Vater, „zwar ist die Situation im Burgenlandkreis noch nicht so angespannt, dass ein generelles Entnahmeverbot verfügt werden muss. Dennoch kann bei weiter anhaltender Trockenheit ein solches Verbot durchaus in Betracht kommen.“, In einigen Nachbarkreisen und bundesweit immer mehr Kommunen gilt bereits das generelle Verbot, Wasser zu entnehmen.

Das Umweltamt des Burgenlandkreises wird die Situation weiter genau beobachten und gegebenenfalls neu beurteilen. Das wird sicher auch von der weiteren Wetterentwicklung abhängen. Laut aktueller Vorhersage des meteorologischen Dienstes, Stand Dienstag, ist bis Anfang August kaum Regen in Sicht. Sparsame Gartenbewässerung in den frühen Morgen- oder späteren Abendstunden und der Verzicht auf die Befüllung von Badepools seien nur einige Möglichkeiten, Wasser zu sparen, empfiehlt das Umweltamt. Mit Rücksicht und Einsicht ließen sich so auch längere Trockenperioden gut überstehen.