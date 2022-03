Sonntagabend in Zeitz: Friedensgebet in der Michaeliskirche und auf dem Altmarkt Protest gegen den Krieg

Am Sonntagabend in Zeitz: Gebet für den Frieden und Protest gegen den Krieg in der Ukraine.

Zeitz/MZ/ank - In Zeitz kommen Hilfsaktionen und Spendenbereitschaft für Opfer des Krieges gegen die Ukraine immer mehr in Fahrt. Derweil sind nicht nur in der Stadt Zeitz die ersten Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet angekommen. Obdach bekamen sie am Wochenende unter anderem von der evangelischen Kirchengemeinde Zeitz. Die lädt am Sonntagabend, 6. März, 18 Uhr, zum Friedensgebet in der Michaeliskirche ein. Das Friedensgebet soll etwa 30 Minuten dauern. Zeitgleich beginnt auf dem nahen Altmarkt ein stiller Protest gegen den Krieg. Der Protest soll bis etwa 19.30 Uhr andauern. Es laden ein Katja und Wolfram Wendland sowie Sandy Wegnershausen aus Zeitz. Zum stillen Protest, zu dem Kerzen und Transparente mitgebracht werden können, ist jedermann eingeladen. Die Veranstalter gehen auch davon aus, dass Besucher des Friedensgebetes in der Michaeliskirche sich nach dem Besuch des Gotteshauses auf dem Altmarkt dem Protest gegen den Krieg anschließen. Aller Voraussicht nach wird es dort auch Gelegenheit geben, Kriegsflüchtlingen direkt Beistand zu zeigen.