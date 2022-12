Sollten in Zeitz Kinder auf dem Schulweg entführt werden?

Nach Aussagen von zwei Schülern aus der Grundschule Bergsiedlung in Zeitz sollen sie jeweils von einem Unbekannten angesprochen worden und mit Tierkindern gelockt worden sein. Die Kinder rannten allerdings weg.

Auf diesem gestellten Foto lockt ein Mann ein Kind mit Schokolade ins Auto. In Zeitz sollen jetzt Tierkinder Lockmittel gewesen sein.

Zeitz/MZ - Versucht in Zeitz ein Unbekannter Kinder in seinen Wagen zu locken? Die Polizei, das bestätigte am Mittwoch Thomas Ortmann, Sprecher des Reviers Burgenlandkreis, habe diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen.