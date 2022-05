So will Zeitz den Ausbau und Sanierung der Radwege in den Fokus rücken

Zeitz/MZ - Soll die Stadt Zeitz der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen Sachsen-Anhalt beitreten? Darüber wird der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag entscheiden. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurde zwar abwägend darüber diskutiert, abschließend stimmten aber drei Stadträte mit Joachim Strauch (Die Linke/ZfZ) überein. Der hatte es in der Debatte in einem kurzen Satz auf den Punkt gebracht: „Das Geld ist gut angelegt.“ Gemeint ist der Mitgliedsbeitrag in Höhe von 500 Euro pro Jahr.