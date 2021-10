So will ein FSJler die Zeitzer Kampfsportler unterstützen

Zeitz/MZ - Bereits seit zwölf Jahren - zwei Drittel seines Lebens - übt sich Felix Linzner schon in der Kunst der Selbstverteidigung im Ju Jutsu-Verein Jodan Kamae in Zeitz. Und seit Anfang September unterstützt der gebürtige Droyßiger seinen Verein nun als Freiwilliger ein Jahr lang: „Nachdem ich dem Vorstand des Vereins beigetreten bin, wurde mir vorgeschlagen, dass ich doch mein Freiwilliges Soziale Jahr (FSJ) hier im Verein nach dem Abi machen könnte. Das passte ganz gut, da ich noch nicht genau wusste, was ich nach der Schule machen will. Ich nutze das Jahr zur Orientierung nach dem Abitur“, sagt der 18-Jährige, der dieses Jahr seinen Schulabschluss in Droyßig machte.

Als Unterstützungskraft betreut er vorrangig das Schulprojekt „Sicher durch die Nacht“. Hierfür kommen mehrmals in der Woche Schulklassen in die Klinkerhallen, um sich sechs Stunden lang von Linzner und anderen Freiwilligen viel Wissenswertes zu Themen wie der Wirkung von Rauschmitteln und der Ersten Hilfe vermitteln zu lassen. Eine Partynacht wird simuliert, unter anderen mit der Hilfe von Rauschbrillen, deren getrübte Linsen dem Träger anschaulich machen, wie anders die Umgebung unter dem Einfluss von Alkohol oder LSD wahrgenommen wird.

„Ich war immer der Letzte im Kunstunterricht, der fertig wurde“

Mit einem weiteren Freiwilligen und einem Praktikanten betreut er außerdem die Social-Media-Kanäle des Vereins, wie Instagram und Youtube. Demnächst sollen die Freiwilligen Werbevideos für andere Vereine drehen, worauf er sich schon sehr freue: „Das ist schon witzig, dass ich auch in diese Videoecke reinrutsche, da mein Vater auch hobbymäßig Kameramann ist“, bemerkt er.

Am besten gefalle Linzner bisher am Freiwilligendienst die Seminare zur Fortbildung, die vom Trägerverband „Sportjugend Sachsen-Anhalt“ organisiert werden. Bisher konnte er an einem Kennenlern-Seminar teilnehmen, wo er auf andere Freiwillige traf, die wie er ein FSJ in einem Sportverein in Sachsen-Anhalt absolvieren. Ein Teil des Seminars widmete sich auch der Arbeit mit Medien, was gerade für seinen Aufgabenbereich sehr wichtig sei.

Neben dem Ju Jutsu mag Linzner Reiten, Bogenschießen, Golf spielen, Badminton und Kraftsport. Aber so richtig ins Schwärmen kommt er erst, als er davon erzählt, wie gerne er malt. Seine Bilder zeigen bunte, geometrische Formen. „Ich war immer der Letzte im Kunstunterricht, der fertig wurde, weil ich immer noch etwas ändern musste“, erinnert er sich mit leuchtenden Augen.