So will die Verwaltung in Zeitz 24 Stunden erreichbar sein

Zeitz/MZ - Eine bürgerfreundliche Verwaltung, die an sieben Tagen die Woche jeweils 24 Stunden erreichbar ist? Die Stadt Zeitz wird gemeinsam mit Dataport daran arbeiten. Der Landes-IT-Dienstleister Dataport kommunal hat sich im ehemaligen Franziskanerkloster in Zeitz mit fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingemietet.

Dienstleister für Digitalisierung soll Zeitzer Verwaltung helfen

Zeitz ist die erste Stadt im Mitteldeutschen Braunkohlerevier, die Dataport auf ihrem Weg zur digitalen Kommune begleitet. Dies sei bereits Anfang 2021 im Rahmen einer Absichtserklärung konkretisiert worden, wie Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung erinnerte.

Die Räume von Dataport in unmittelbarer Nachbarschaft zum Digitalisierungszentrum der Stadt Zeitz dienen als Übergangslösung bis zur Fertigstellung des Coworking-Spaces am Roßmarkt 13a. Momentan arbeiten bereits zwei Mitarbeiterinnen in Zeitz. „Dazu beabsichtigt Dataport, drei neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einzustellen, vorzugsweise aus der Region Zeitz“, so Thieme.

Verschiedene Angebote

Dataport wird verschiedene Angebote bereithalten. „So soll zum Beispiel das Coworking und Netzwerken als Treiber für Innovationen ermöglicht, aber auch für Schulungen und Fördermittelberatungen angeboten werden“, führte Thieme aus. „Insbesondere möchten Dataport und die Stadt Zeitz die Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen voranbringen sowie ein kommunales E-Mobilitätskonzept entwickeln, um den Strukturwandel im ländlichen Raum nachhaltig voranzubringen.“

So soll zunächst eine Strategie mit den entsprechenden Umsetzungsschritten erarbeitet werden, welche Verwaltungsdienstleistungen in den kommenden Jahren digitalisiert werden sollen. Mit digitalen Lösungen können den Bürgern zum Beispiel Wege erspart und die Leistungen der Verwaltung sieben Tage in der Woche jeweils 24 Stunden verfügbar gemacht werden.

Thema E-Mobilität

Ein weiteres gemeinsames Projekt wird laut Thieme ein kommunales E-Mobilitätskonzept sein, um eine Verbesserung der Mobilität insbesondere auch im ländlichen Raum nachhaltig voranzubringen - und somit einen Schritt in Richtung Annäherung des Stadt- Land- Gefälles zu gehen. „Die Angebote von Dataport stellen dabei eine Ergänzung zum Digitalisierungszentrum Zeitz dar“, betonte Thieme, und unterstützen explizit die Stadtverwaltung.

Über Zeitz hinaus soll der kommunale Dienstleister Dataport weitere Kommunen und Landkreise in den Braunkohlerevieren Lausitz und Mitteldeutschland beim Ausbau ihrer digitalen Leistungen und Strukturen unterstützen.