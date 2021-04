So lief der Urnengang unter Hygieneregeln in Zeitz ab

Zeitz - Im Burgenlandkreis wird am Sonntag der Landrat gewählt. Auch in Zeitz startet die Stimmabgabe pünktlich und gut vorbereitet in den 26 Wahllokalen. Pünktlich und auf die Minute genau um 8 Uhr gibt Ines Will den Eingang zum Wahllokal?1, das sich im Gewandhaus am Zeitzer Altmarkt befindet, frei.

Ein Zeitzer wartet bereits. Heiko Hesse ist der erste Wähler an diesem Sonntagmorgen. Eigentlich sei er noch immer unentschlossen, wem er seine Stimme geben soll. Er wohnt zwar seit drei Jahren in Zeitz, meint aber mit Blick auf die Liste: „Ich kenne die Kandidaten nicht, da ist es schwer, irgendwo das Kreuz zu machen.“ Sein Wahlrecht wahrnehmen will er aber in jedem Fall.

Weniger Leute in Wahllokalen in Zeitz-Ost

In der Altenburger Straße ist ein Ehepaar auf dem Weg ins Wahllokal. Man sei gespannt, wie hoch die Wahlbeteiligung in Zeitz ausfalle, meint die Frau. „Der Landrat ist ja für die Zeitzer weit weg, in Naumburg, also am Ende der Welt.“ Aber gerade deshalb müsse man als Zeitzer seine Stimme abgeben. „Sonst muss man dann auch ohne Kommentar mit dem Ergebnis leben“, fügt ihr Mann an. So sehen es auch zwei ältere Damen, die in der Gustav-Mahler-Straße auf dem Weg sind.

„Wir haben unsere Meinung, wer Landrat im Burgenlandkreis sein soll, also müssen wir wählen gehen“, sagt eine von ihnen. Allerdings hat sie festgestellt, dass weniger Leute zu den Wahllokalen in Zeitz-Ost unterwegs seien, als bei den letzten Wahlen. „Ich denke, viele haben Briefwahl gemacht, weil sie wegen Corona lieber nicht ins Wahllokal wollen.“

Wahllokal im Rathaussaal: „Es gibt keinen Ansturm, aber es läuft flüssig“

In der Tat hat sich der Trend zur Briefwahl in diesem Jahr verstärkt. Zumindest, was die Anforderung von Briefwahlunterlagen angeht. Es wurden an Zeitzer immerhin knapp 2.900 Briefwahlunterlagen ausgegeben, im ganzen Landkreis waren es laut Kreiswahlleiter 20.583 bis Freitagnachmittag. Nach der Auszählung wird sich zeigen, wie viele davon auch zurückgekommen sind.

Wie in Zeitz, so wird auch in den Gemeinden und Orten im Umfeld gewählt. In Osterfeld, gegen halb zwölf am Mittag, ist Wahlvorsteherin Manuela Göhre nicht unzufrieden. Immerhin rund 100 Bürger haben seit acht Uhr bereits ihre Stimmen zur Landratswahl im Wahllokal im Rathaussaal der Kleinstadt abgegeben. „Es gibt keinen Ansturm, aber es läuft flüssig“, schätzt Manuela Göhre ein. Beeindruckt sei sie von der Disziplin der Wähler, kein Murren, kein Diskutieren wenn es darum geht, die Hygienevorschriften einzuhalten.

Wählen in der Pandemie: Hygiene- und Desinfektionregeln sowie Schutz durch Masken

Dabei geht es darum, dass das Betreten dieses und aller anderen Wahllokale aufgrund von Corona nur mit speziellen Mund-Nasen-Bedeckungen gestattet ist, dass sich Wähler am Eingang die Hände desinfizieren müssen und dass jeder seinen eigenen Stift mitgebracht haben soll. Dass sich die Osterfelder Wahlhelfer im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit selbst mit dem Coronavirus infizieren könnten, davor haben Göhre und ihre Mitstreiter nur eine geringe Sorge.

Einerseits haben sie laut der Wahlvorsteherin Göhre alle von der ihnen gebotenen Möglichkeit Gebrauch gemacht und haben bereits eine von zwei Coronaschutzimpfungen erhalten. Zudem achten sie selbst penibel auf Hygiene und Desinfektion, tragen Masken beziehungsweise sitzen hinter Plexiglasscheiben. Zur Sicherheit haben sie vom Landkreis für sich Coronatests zur Verfügung gestellt bekommen, einen für vor der Wahl und einen für den Tag danach.

Ruhig und kontinuierlich sei die Wahl in Kretzschau und Draschwitz abgelaufen

Im Ostefelder Wahllokal haben insgesamt 1.074 Wähler die Möglichkeit, ihre Stimmen abzugeben. Zudem hatten 191 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt. Zu denen, die Sonntagvormittag ins Wahllokal gingen, gehörte die 67-jährige Margrit Rudolph. Es sei ihr wichtig, wählen zu gehen, so die Rentnerin. Sie gehe immer. Von demjenigen, dem sie ihre Stimme gegeben habe, erwarte sie, dass er sich dafür einsetze, dass es mit Corona und mit der Wirtschaft besser werde.

Ruhig und kontinuierlich sei die Wahl bislang auch in Kretzschau und Draschwitz abgelaufen, bestätigten dort die Wahlvorstände am späten Mittag. Dabei gab es in Kretzschau noch eine Besonderheit. Denn dort wurde mit dem Landrat auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Allerdings gab es mit Anemone Just (CDU) nur einen einzigen Bewerber.

Wahlgang zur Urne wurde mit Spaziergang verbunden

In Draschwitz ging Wahlvorsteher André Schumann gegen 13?Uhr für seinen Ort noch von einer schlussendlichen Wahlbeteiligung von 50 Prozent aus. Zu diesem Zeitpunkt hatten, Briefwähler mitgerechnet, schon 25 Prozent der Draschwitzer Wahlberechtigten ihre Stimmen abgegeben. Das sonnige Wetter, so meinte Schumann, sei der Wahl zuträglich.

Viele Bürger, mutmaßte er, werden am Nachmittag einen Spaziergang unternehmen und dabei ins Wahllokal gehen. Am Abend gab der Burgenlandkreis für 16 Uhr eine Wahlbeteiligung von 35 Prozent an. Dabei waren die Briefwahlstimmen bereits mitgerechnet. (mz/Angelika Andräs und Torsten Gerbank)