So helfen in Zeitz ehemalige syrische Flüchtlinge Menschen, die im Krieg die Ukraine verlassen haben

Zeitz/MZ - An einem Donnerstagnachmittag schraubt Abdo Alhamdan die Schublade eines Bettes zusammen. Seit einigen Tagen richtet der gebürtige Syrer zusammen mit anderen Landsmännern, zwei Wohnungen in der August-Bebel-Straße in Zeitz für ukrainische Flüchtlingsfamilien ein.